Росреестр уточнил границы Иркутского района

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах Иркутского района. Работа проведена в рамках эксперимента по созданию единого ресурса о земле и недвижимости, сообщает управление Росреестра Иркутской области.

Иркутский район является одним из старейших муниципальных образований Приангарья. В его состав входит 21 муниципальное образование, 84 населенных пункта. Площадь района составляет 11668,86 кв. км, население – более 139 тысяч человек. Муниципалитет является крупнейшим агропромышленным районом Иркутской области. Тем не менее, до недавнего времени сведения о границах Иркутского района отсутствовали в Едином государственном реестре недвижимости.

Вместе с тем, актуальные сведения о муниципальных границах в ЕГРН обеспечивают защиту права собственников недвижимости, снижают риски ведения бизнеса, способствуют рациональному использованию земельных ресурсов.

Напомним, что в 2020 году Иркутская область вошла в число «пилотных» регионов, участвующих в создании единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Для участия в эксперименте в Приангарье определены три территории - Ольхонский, Слюдянский и Иркутский районы.

В рамках проекта в Иркутской области организована работа по наполнению ЕГРН недостающими сведениями.

«С начала года недостающие сведения внесены примерно по 20 тысячам объектов недвижимости, расположенным в пилотных районах. В том числе уточнены площади объектов, вид разрешенного использования, проведена «привязка» объектов к земельным участкам. Ведется работа по внесению в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований и населённых пунктов. На сегодняшний день реестр недвижимости содержит информацию о границах всех трёх районов, участвующих в эксперименте, внесены сведения о границах всех муниципальных образований Слюдянского и Ольхонского района», - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Варфоломеева.