Набережную Солнечного в Иркутске освободят от незаконных объектов

В иркутском микрорайоне Солнечный напротив гимназии №25 снесут незаконные деревянные некапитальные сооружения, чтобы в дальнейшем заняться благоустройством этой территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– В комитет неоднократно поступали жалобы от жителей микрорайона на то, что сооружения представляют угрозу жизни и здоровью, в первую очередь, детей. В ходе проверок выяснили, что один земельный участок принадлежит муниципалитету, другой – частному лицу. Сооружения на данной территории размещены незаконно. После демонтажа конструкций прибрежная зона будет предложена к благоустройству, – подчеркнул заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска Георгий Комаров.

По информации судебных приставов, работы выполняют на основании решения Октябрьского районного суда Иркутска по иску администрации города.