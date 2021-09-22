Сегодня начинается деловая программа V Байкальского риск-форума

22 сентября в онлайн-режиме стартует деловая программа V Байкальского риск-форума (БРИФ’21), рассчитанная до 24 сентября. Событие пятый год подряд организует ООО «Иркутская нефтяная компания» совместно со стратегическими партнерами, рассказали SIA.RU в пресс-службе форума.

Присоединиться к трансляции форума, которая начнется в 14.00 по иркутскому времени, можно на YouTube-канале БРИФ.

В этом году ключевая тема форума - устойчивое развитие. Как достичь баланса в экономической, социальной и экологической сфере? Как бизнес может повлиять на каждую из них? Как будет проходить зеленая трансформация в различных отраслях экономики? На эти вопросы ответят эксперты БРИФ’21 – собственники и топ-менеджеры крупных российских компаний, специалисты по устойчивому развитию, экологи, риск-менеджеры и экономисты.

Пленарное заседание 22 сентября будет посвящено мировым тенденциям и внутрироссийскому регулированию в области устойчивого развития.

В программу второго и третьего дней форума (23 и 24 сентября) войдут практические кейсы ведущих компаний, связанные с управлением климатическими рисками, развитием возобновляемой энергетики, комплексным восстановлением лесов и киберрисками.

В завершение БРИФ спикеры обсудят социальную политику компаний, а также риски и возможности финансирования на международных и российском рынках капитала в связи с повесткой устойчивого развития.