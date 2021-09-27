Мини для большого города: «Слата» открыла новый формат магазина в Иркутске

Когда-то Слата была одним из пионеров по внедрению формата дискаунтеров в России (сейчас у ней открыто более 230 дискаунтеров), данный формат оказался очень востребованным. Открывая новый формат МИНИ, компания также верит в успех и строит амбициозные планы – до конца года будет открыто пять новых МИНИ.

– Открывая магазин нового формата, мы показываем современные тренды в Иркутске, – подчеркнул исполнительный директор торговой сети «Слата» Ярослав Шиллер. – Это мини-магазин для большого города. Все мы хотим, чтобы успешным был и магазин, и город, в котором он работает.

Как отметил на открытии нового магазина председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц, формат convenience store широко распространен в Европе и Азии, однако в Иркутске магазинов «МИНИ» пока не было. Между тем такие торговые точки очень удобны для быстрых покупок «на бегу»: перекусов, снеков, свежей выпечки. Это идеальный формат для центра города – именно поэтому реализацию идею в Иркутске начали с улицы Дзержинского.

Площадь иркутских магазинов «МИНИ» – около 100 кв. м, из них 80 приходятся на торговый зал, 20 – на подсобные помещения. Стеллажи в магазинах невысокие, для лучшей просматриваемости. При входе в магазин покупатель видит как минимум четыре полки с разными товарами, чтобы уже на входе оценить возможность покупки необходимого.

– Ассортимент формата «МИНИ» отличается от ассортимента супермаркета «Слата», но при этом все необходимое в нем есть, – рассказал исполняющий обязанности операционного директора формата «Мини Слата» Мачей Романовский. – В магазине представлено около 1000 наименований товаров, которые закрывают все базовые потребности покупателя. Весового товара нет, но при этом фрукты и овощи есть – они заранее расфасованы. У нас можно купить свежий хлеб, кофе, выпечку. Отмечу, что горячие булочки не просто подогреваются, а выпекаются. Для этого установлена печка.

По словам Мачея, следующие магазины «МИНИ» будут открыты на улице Байкальской, 236, и в поселке Дзержинск. Всего до конца года планируется открыть пять торговых точек формата convenience store.

– Мы хотим протестировать формат на разных локациях, – объяснил Мачей. – Первый магазин мы открыли в центре, второй будет в спальном районе, третий – в поселке. Миссия магазина – стать любимым для быстрых покупок.