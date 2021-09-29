Цены на бензин вырастут в октябре

Топливо прибавит в стоимости 25-30 копеек за литр, сообщает РИА Новости.

Такие прогнозы дает глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

«Мой прогноз заключается в том, что за сентябрь-октябрь где-то на 25-30 копеек будет рост», – ответил Баженов на вопрос о своем прогнозе по ценам на бензин на АЗС в октябре в рамках пресс-конференции, организованной Общественной службой новостей.

Он пояснил РИА Новости, что причиной сохраняющегося роста является убыточность работы розницы, так как оптовые цены сейчас примерно равны розничным, что вызвано увеличением экспортных нетбэков.