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Цены на бензин вырастут в октябре

Топливо прибавит в стоимости 25-30 копеек за литр, сообщает РИА Новости.

Такие прогнозы дает глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

«Мой прогноз заключается в том, что за сентябрь-октябрь где-то на 25-30 копеек будет рост», – ответил Баженов на вопрос о своем прогнозе по ценам на бензин на АЗС в октябре в рамках пресс-конференции, организованной Общественной службой новостей.

Он пояснил РИА Новости, что причиной сохраняющегося роста является убыточность работы розницы, так как оптовые цены сейчас примерно равны розничным, что вызвано увеличением экспортных нетбэков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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