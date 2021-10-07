В Иркутской области формируют реестр организаций для предоставления налогового вычета за спорт

Министерство спорта и муниципальные образования Иркутской области приступили к формированию перечня физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, чей основной вид деятельности осуществляется в области физической культуры и спорта. Работа проводится для предоставления социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги. Изменения в Налоговый кодекс были приняты по поручению Владимира Путина в апреле 2021 года.

– С 2022 года в России граждане смогут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Для этого требуется, чтобы организации, предоставляющие услуги в области физической культуры и спорта, были включены в специальный перечень организаций. В настоящее время о формировании перечня проинформированы 42 муниципальных образования области и спортивные учреждения, проведена работа с Ассоциацией операторов фитнес-индустрии в Иркутской области и другими заинтересованными организациями, – рассказал Павел Богатырев.



Для включения в перечень организации должны соответствовать следующим критериям: деятельность в области физической культуры и спорта должна быть в качестве основного вида экономической деятельности; предоставляться должны услуги, включенные в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый Правительством РФ; наличие в штате сотрудников с профильным образованием; отсутствие организации в реестрах недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг.

В Иркутской области каждое муниципальное образование до 16 октября сформирует соответствующий перечень, затем направит информацию в региональное министерство спорта.

До 1 ноября каждый регион должен сформировать и направить в Министерство спорта России список региональных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. До 1 декабря Министерство спорта России должно утвердить федеральный перечень организаций и разместить его на официальном сайте.