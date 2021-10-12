Акционный счет: Росбанк повышает ставку до 7,5% годовых

Росбанк повысил ставку по сберегательному счету #Акционный. Новые клиенты банка, а также те, кто открыл счет в Росбанке в течение последних двух месяцев, могут оформить сберегательный счет с выгодной ставкой 7,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов.

По сберегательному счету #Акционный действует единая процентная ставка 7,5% до конца марта 2022 года с единственным ограничением: один клиент может открыть один счет на сумму, не превышающую 10 млн рублей.

Одно из основных преимуществ нового предложения заключаются в удобстве автоматического пополнения счета, ежемесячных выплатах, фактическом расчёте процентов на каждодневной основе, а также снятии средств со счета и пополнении счета без потери процентов.

Сберегательный счет #Акционный доступен к открытию как в дополнительном офисе банка, так и онлайн.

Сберегательный счет #Акционный может быть открыт в подразделениях банка или через мобильное приложение РОСБАНК Онлайн физи­ческому лицу, который стал клиентом банка в течение последних 60 (шестидесяти) дней на дату обращения за открытием сберегательного счета #Акционный, или клиенту, получившему специальное предложение от банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на сберегательном счете #Акционный 10 000 000 рублей. Максимальное количество сберегатель­ных счетов #Акционный у одного Клиента — не более 1 (одного). Вышеуказанная процентная ставка по сберегательному счету #Акционный действует в период с 08.10.2021 по 31.03.2022 (включительно). С 01.04.2022 процентные ставки по сберегательному счету #Акционный устанавливаются в со­ответствии с процентными ставками по продукту «Сберегательный счет», объявленными на сайте и в подразделениях сети Банка по состоя­нию на соответствующую дату (начиная с 01.04.2022) в отношении ПБУ, в рамках которого будет обслуживаться Клиент. Условия действи­тельны на 08.10.2021 г.