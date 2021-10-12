Макдональдс построит в Иркутске бесплатную гостиницу для родителей и пациентов детской больницы

Макдональдс построит в Иркутске бесплатную гостиницу для родителей и пациентов детской областной больницы, проходящих длительное лечение в клинике, сообщил на своей странице в Facebook известный иркутский детский хирург Юрий Козлов.

– В первую очередь, это дети с онкологическими заболеваниями, а также те, кто проходит лечение в травматологии и ортопедии. Соответствующее соглашение подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Макдональдс в России Марк Карен, – отметил Юрий Козлов.

По словам Юрия Козлова, компания Макдональдс поддерживает и создаёт программы, которые улучшают жизнь и здоровье детей в регионах своего присутствия. Девиз фонда «Дом Рональда Макдональда» – каждый ребёнок должен получать необходимую медицинскую помощь, а семьи – возможность не разлучаться и заботиться о детях во время длительного лечения. В России «Дом Рональда Макдональда» пока есть только в Казани, скоро будет в Москве. Иркутск будет третьим городом, где появится гостиница.