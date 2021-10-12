Макдональдс откроет в Иркутской области восемь предприятий

Правительство Иркутской области и Макдоналдс подписали соглашение, в рамках которого компания в течение пяти лет откроет до восьми новых предприятий быстрого питания в регионе. Это позволит создать 600 рабочих мест, рассказали SIA.RU в администрации области.

Для компании Приангарье станет новым регионом в географии сети. Помимо коммерческой деятельности, представители сети обещают реализовать ряд благотворительных, социальных и волонтерских инициатив.

В том числе планируется проработать возможность открытия бесплатной семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» для проживания родителей детей, находящихся на длительном лечении в Иркутской областной детской клинической больнице.

Сегодня Макдоналдс продолжает расширять свое присутствие на российском рынке. Компания активно работает с локальными производителями: на данный момент 99% продукции поставляется российскими поставщиками.