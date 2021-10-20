В России задумались о налогах для майнеров

В России задумали урегулировать взимание налогов с компаний, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, которые занимаются майнингом криптовалют. Прописать в законодательстве вопрос налогообложения такой деятельности призвал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

– У нас не запрещается майнинг, но при этом регулирование этого вопроса четко еще не прописано. Вопрос, связанный с налогообложением этого бизнеса, требуется соответствующим образом в законодательстве прописать, – сказал он в ходе финансового марафона, организованного порталом Finversia.

Закон действует с 1 января 2021 года и определяет криптовалюту как имущество. Граждане могут заключать сделки с ней, хоть и не в качестве средства платежа, и обязаны платить налог. Однако в законе нет понятия майнинга — добычи криптовалют. Майнеры не имеют правового статуса, а их деятельность не лицензируется и не облагается налогом.

При этом Аксаков в сентябре уже предлагал внести майнинг в реестр видов предпринимательской деятельности. На отсутствие регулирования добычи криптовалюты в октябре пожаловался и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, никем не контролируемые майнеры используют много электроэнергии, что приводит к повышенным нагрузкам на электросети.