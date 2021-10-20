Строительство дамбы завершилось в селе Алыгджер Нижнеудинского района

В настоящее время проходят необходимые процедуры для ввода объекта в эксплуатацию, рассказали SIA.RU в администрации области.

Протяжённость сооружения, которое возвели для защиты поселения от затопления водами реки Уды, превышает 3,5 километра. Работы провели в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы. В 2021 году на строительство инженерной защиты потратили свыше 81,4 млн рублей, в том числе более 17 млн рублей – средства областного бюджета, 64,3 млн поступили из федерального бюджета. Генеральным подрядчиком выступила Дорожная служба Иркутской области.

Строительство начали в июле 2020 года. Перед началом работ расчистили русло Уды, чтобы улучшить его пропускную способность, провели берегоукрепление. Из грунта, поднятого из русла реки, возвели дамбу, материалы для каменной наброски брали на специально разработанном карьере. При строительстве вахтовым методом трудились более 30 человек, работали в две смены.

Напомним, в период с 27 по 29 июня 2019 года из-за сильных дождей в Алыгджере было затоплено 193 жилых дома и приусадебных участка. Возведение защитной дамбы – важная часть восстановительной программы. Также в настоящее время инженерные защитные сооружения возводятся в Тулуне, Нижнеудинске, селах Вознесенском и Шумском Нижнеудинского района, в Бирюсе, Шиткино, Шелехово и Соляной Тайшетского района и в поселке Октябрьском Чунского района.