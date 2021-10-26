АКРА повысило прогноз по рейтингам Альфа-Банка

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило прогноз по кредитным рейтингам Альфа-Банка до «Позитивного» и подтвердило рейтинг на уровне «AA+(RU)». Полученный рейтинг является наивысшим среди частных российских банков и всего на одну ступень ниже максимально возможного по национальной шкале.

«Позитивный» прогноз отражает мнение АКРА, что тенденция к улучшению качества кредитного портфеля может способствовать повышению рейтинга банка в ближайший год до наивысшего уровня ААА.

По мнению агентства, Альфа-Банк обладает сильным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, фондированию и ликвидности. АКРА отмечает, что Альфа-Банк сохранил стабильно высокое качество кредитного портфеля даже в период экономического спада.

Доля кредитов Стадии 3 по МСФО сократилась до 3.3% на 30.06.2021 г. с 4.3% на 30.06.2020 г. АКРА прогнозирует дальнейшее повышение оценки риск-профиля Альфа-Банка.

В числе ключевых факторов АКРА отмечает высокие показатели достаточности капитала и сильные возможности по его внутренней генерации. На оценку также позитивно влияют высокое качество корпоративного управления и адекватная стратегия развития Альфа-Банка.