Топ-менеджеры Альфа-Банка признаны лучшими в России

Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов признан лучшим в России директором по маркетингу по версии Ассоциации менеджеров России и ИД «Коммерсантъ». Также в топ-3 номинантов в категории «Коммерческий директор» вошел руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач. Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, признанный в 2020 году лучшим CEO в России, вручил награду победителю этого года президенту группы компаний «Медси» Елене Брусиловой.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно в течение 20 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. Список 1000 лучших публикуется ежегодно на страницах федерального издания газеты «КоммерсантЪ». Менеджеры, занявшие первые места рейтинга в своих отраслях и функциональных направлениях, становятся претендентами на премию «ТОП-1000 российских менеджеров».