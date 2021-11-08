РСХБ предлагает бизнесу освежить подход к корпоративному питанию

Россельхозбанк предлагает российским компаниям переформатировать корпоративное питание для сотрудников и организовать его на базе лучших фермерских продуктов.

Более года назад РСХБ ввел для своих сотрудников традиционное мероприятие «Вкусная пятница». В офисы банка по всей стране приезжают фермеры и проводят дегустацию своих продуктов. Фермерам такая традиция дает хорошую возможность для расширения клиентской базы, большинство из них за один день получают прибыль сопоставимую с месяцем работы на фестивалях и ярмарках. Для сотрудников офисов – это отличная возможность приобретать натуральные продукты питания, наслаждаясь великолепным вкусом и качеством по невысоким ценам.

Теперь «Вкусные пятницы» доступны любой компании в 10 крупнейших городах России, среди них: Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфа. РСХБ предлагает эту услугу совершенно бесплатно.

«Чтобы пригласить в свой офис одного из тысяч фермеров, подключенных к платформе РСХБ Свое Родное достаточно оставить заявку на сайте. Все фермеры прошли предварительный отбор со стороны нашего банка, и они гарантированно готовы предоставлять коммерчески интересный ассортимент высококачественной продукции и знакомы с подобным форматом взаимодействия с корпоративным клиентом», прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Продукты, представленные в рамках «Вкусных пятниц» и сотни других наименований доступны в маркетплейсе Свое Родное. 7 тысяч фермеров от Калининграда до Владивостока предлагают на платформе не только привычные продукты, но и редкие деликатесы от фуагра до морского гребешка. Также через платформу можно договориться об экскурсии на ферму, посетить гастрономические мастер-классы и забронировать отдых в лучших гостевых домах.