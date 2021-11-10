Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 самых прибыльных банков по итогам III квартала 2021 года по версии финансового портала Бробанк.



Оценка охватывает все действующие кредитные организации. Их на отчетную дату числится 336 представителей рынка. Рейтинг опирается на сумму прибыли по итогу работы в первые девять месяцев 2021 года. То есть зафиксированную на 1 октября. Данные получены из ведомости по форме 102 о финансовых результатах банков. Отметим, Примсоцбанк занимает 49 место в ТОП-е с показателем 1 354,65 миллионов рублей.



По словам экспертов, в целом, учитывая разные показатели всех банков, сектор показал прибыль на уровне 1,84 трлн рублей. Эта цифра на 734,77 млрд рублей больше, чем зафиксированная 12 месяцев тому назад. Соответственно, положительная динамика в общем банковского сектора Российской федерации в январе-сентябре 2021 года относительно того же периода 2020 составляет 66,38%.



Можно отметить, что основную лепту в итоги всех финансовых институтов вносят самые прибыльные банки III квартала 2021 года. На них приходится 96,98% параметра от структур с положительным показателем. Либо 98,14% от итоговой суммы всего банковского сектора Российской Федерации. То есть в любом разрезе эти игроки являются ключевыми.