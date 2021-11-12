«Кто выигрывает? Выигрывает наш клиент!» Сбер объявил о старте «Зеленого дня»

С 2018 года Сбер дарит клиентам подарки в свой день рождения. Каждый год к акции присоединяются все новые и новые партнеры – коллаборация с крупной технологической компанией – выгодное с точки зрения привлечения новой аудитории мероприятие, которое, в свою очередь, помогает клиентам Сбера решать повседневные задачи с меньшими затратами. В этом году сработала магия цифр: 180 лет Сбербанку исполнилось в год 360-летия Иркутска. О том, какие сюрпризы ждут иркутян в так называемый «Зеленый день», читайте в нашем материале.

Для заемщиков: Сбер снижает ставки по кредитам до 5% в рамках «Зеленого дня»

Кредит – один из самых популярных банковских продуктов, спрос на который растет от года к году. Число желающих получить займ на льготных условиях настолько велико, что этот результат достоин «Книги рекордов»: ни один банк не принимал еще столько кредитных заявок в день. В 2020 году по итогам «Зеленого дня» в России было выдано более 98 тысяч кредитов на сумму более 31 млрд рублей. В этом году спрос будет еще выше, ожидают в Сбере.

К повышенной нагрузке банк готов: технологическая платформа – гордость компании – позволяет принимать решение об одобрении в течение нескольких минут.

Клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит 11 и 12 ноября, смогут получить кредит на срок от 13 месяцев на следующих условиях: ставка 5% на первый месяц, а для клиентов с действующей годовой подпиской СберПрайм+ ставка 5% будет действовать первые три месяца. По истечении этого срока, будет установлена базовая ставка, действующая на момент оформления кредитной заявки.

Также на период акции снижены базовые ставки:

• минимальная ставка для кредитов до 12 месяцев (включительно) снижена с 9,9% до 8,9%;

• минимальная ставка для кредитов от 13 месяцев (включительно) снижена с 11,9% до 10,9%.

Специальные предложения для физлиц

Для вкладчиков: вклады в списке выгодных предложений

Не так давно Сбер предложил клиентам новый вклад – «СберВклад Прайм». В рамках акции «Зеленый день» банк повысил по нему ставки.

Вклад с повышенной ставкой можно открыть с 11 по 14 ноября. При размещении денег сроком на три года по вкладу будет действовать максимальная ставка 6,99% годовых, которая с учетом капитализации обеспечит доходность 7,75% годовых.

Начинающим инвесторам: Сбер Управление Активами подарит паи ПИФов

Начинающим инвесторам Сбер тоже сделает подарок – при покупке в период со 2 ноября по 20 декабря паев любого из 14 ПИФов (паевых инвестиционных фондов) управляющей компании «Сбер Управление Активами» они получат кэшбэк. «Паевые инвестиционные фонды – это отличный способ начать зарабатывать на фондовом рынке тем, у кого нет опыта или времени самостоятельно подбирать ценные бумаги и совершать операции», говорят в банке. Кэшбэк, полученный в «Зеленые дни» позволит увеличить доходность вложений.

Покупателям недвижимости: в Иркутске выбор невелик

Для тех, кто решил приобрести недвижимость в новостройке, Сбер и его партнер ДомКлик дают возможность забронировать с дисконтом квартиру в одном из 180 жилых комплексов по всей России. Скидка на ипотеку при этом составит 0,3 процентных пункта. Банк предлагает поторопиться – ипотека со скидкой достанется только первым 800 клиентам.

Специальные предложения для физлиц

В Иркутске выбор нового жилья по льготным условиям невелик: всего две компании – «Гранд Строй» и специализированный застройщик «ЗЕТ ХАУС» – решили принять участие в «Зеленых днях». Это неудивительно, говорят в Сбере: спрос на недвижимость в Иркутске уже давно превышает предложение.

Любителям онлайн покупок: скидки на товары до 60% и бонусы Спасибо

Онлайн-покупки продолжают набирать популярность. Иркутяне, как и жители других регионов России, заказывают на дом продукты, товары первой необходимости, лекарства, а также выбирают подарки близким. Проанализировав поведение потребителей, компании экосистемы Сбера предложили скидки и бонусы.

Так, например, клиенты СберМаркета получат 20% от суммы заказа бонусами СберСпасибо в «Зеленый день» 11-12 ноября. А клиентам маркетплейса СберМегаМаркет будут доступны со скидками от 5% до 60% более 15 000 товаров. Более того, покупатели смогут воспользоваться услугой «Покупай со Сбером» и оформить дорогостоящие товары в рассрочку на 18 месяцев.

Специальные предложения для физлиц

Любителям развлечений: станцевать со звездой можно прямо у себя дома

В «Зеленый день» особые предложения ждут и подписчиков мультиплатформы СберПрайм. Так, один из якорных сервисов платформы – онлайн-кинотеатр ОККО без дополнительной платы откроет им доступ к контенту, который прежде можно было посмотреть только по транзакционной модели. В свободном доступе будет порядка 2000 фильмов, сериалов, образовательных и развлекательных программ дополнительно к объему контента в подписке Okko.

Те, у кого нет подписки на СберПрайм, смогут оформить ее в «Зеленые дни» с большой скидкой: цена подписки составит 180 рублей на 180 дней при стандартной цене 199 рублей в месяц (1999 рублей в год). Кроме онлайн-кинотеатра пользователям СберПрайма доступны скидки на услуги такси, доставку еды и лекарств, а также обширная музыкальная коллекция.

Еще один развлекательный проект – #СберТанцы – стартовал к 180-летию СберБанка. Любой человек может станцевать вместе с цифровыми аватарами Веры Брежневой, Клавы Коки, Вани Дмитриенко, Анет Сай и Филиппа Киркорова. «Танцуй со звёздами, где бы ты ни был!» – слоган #СберТанцев. Присоединиться к проекту просто: надо зайти на его страницу в своём мобильном, разрешить AR-просмотр, выбрать знаменитость – и можно танцевать.

Предложения для бизнеса

Бизнесу: больше 20 специальных предложений

Подарки – специальные предложения – в «Зеленый день» Сбер делает не только физлицам, но и бизнесу. Причем, в этом году специальные предложения банк приготовил не только своим клиентам, но и тем, кто только собирается ими стать. Например, в «Зеленый день» Сбер готов оформить желающим кредитные бизнес-карты, которые раньше были доступны только клиентам.

Также в свой юбилей банк решил сделать бизнесу уникальное для рынка предложение: тем, кто планирует взять кредит, ставка на первые 5 месяцев будет снижена на 50% от стандартной. Всего к «Зеленому дню» Сбер и компании-партнеры приготовили для бизнеса свыше 20 предложений.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«У нас более ста миллионов клиентов - физических лиц и два с половиной миллиона – юрлиц. Для всех мы приготовили подарки ко дню рождения Сбера. Таким образом мы отмечаем праздник уже четыре года. Сделать первый шаг и привлечь партнеров в 2018 году было непросто. Зато сейчас в «Зеленых днях» принимают участие даже наши конкуренты. Расширяется палитра скидок, ассортимент предложений, масштаб акции. Все стремятся сделать как можно больше интересных предложений. Кто выигрывает? Выигрывает наш клиент! Именно этого эффекта мы и добивались».