Сеть дискаунтеров «ХлебСоль» выросла до 277 магазинов

Формат дискаунтеров всё более востребован у покупателей в Сибири. Так, товарооборот дисканутеров «ХлебСоль» с учетом новых открытий увеличился за год на 25% , средний чек – на 6%, а показатель LFL, который показывает соотношение выручки магазинов розничной сети без учета естественного роста, – на 9%. Общее число магазинов сети «ХлебСоль», которую развивает группа компаний «Слата», за семь лет достигло 277. Точки открыты в трёх регионах – в Иркутской области, в Забайкальском крае и в Бурятии. По мнению топ-менеджера сети, к 2050 году формат дискаунтеров может занять до 80% на рынке продуктового ритейла России.

В день магазины «ХлебСоль» посещает около 200 тысяч покупателей, количество которых за период пандемии выросло на 18% с начала 2020 года. Покупка товаров минимальной социальной корзины в «ХлебСоль» обходится в среднем на 27% ниже официально заявленных ИркутскСтат. Так, за третий квартал, стоимость корзины по Иркутску – 5298,7 руб., тогда как в «ХлебСоль» - 3938 руб.*

Ярослав Шиллер, исполнительный директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль»:

– Мы были одними из первых, кто увидел перспективность и необходимость в открытии такого формата. Более динамичному развитию поспособствовал кризис 2014 года. Средняя динамика по открытиям – плюс 25% в год. На сегодня формат дискаунтеров актуален для всех территорий России, независимо от того, проживают там 125 человек на квадратный километр или 25, как в некоторых регионах Сибири. Не побоюсь сказать, что к 2050 году в нашей стране будет 80% дискаунтеров, модель которых все больше будет изменяться под потребности покупателя и видоизменяться со временем.

Настоящий дискаунтер – это магазин качественных товаров по низким ценам, считают в «Слате».

Татьяна Петроченко, операционный директор ТС «ХлебСоль»:

– Первый «ХлебСоль» открылся в городе Иркутск семь лет назад. Это небольшие магазины площадью до 350 квадратных метро, которые размещаются во всех районах крупных городов и в лучших местах населенных пунктов в шаговой доступности. Высокий товарооборот позволяет добиваться хороших «входных» цен от поставщиков и держать розничные цены ниже рыночных в среднем на 10%. Мы предлагаем товары в простой упаковке и собственные торговые марки, что позволяет не переплачивать за упаковку и продвижение известного бренда.

Ассортимент направлен на удовлетворение базовых покупок по ценам ниже рыночных: в «ХлебСоль» представлено около 1300 позиций, товары собственной торговой маркой (СТМ) – более 400 товаров. Наиболее востребованные категории у покупателей – товары молочного и мясного гастрономов, кондитерские изделия, бакалея и алкоголь. Свежая выпечка, изготовленная прямо в магазине, овощи и фрукты приятно дополняют впечатление от покупки.

В августе 2021 года «ХлебСоль» запустила сервис по доставке продуктов в городе Иркутске, далее планируется его расширение на ближайшие города – Ангарск и Шелехов (Иркутская область). Матрица ассортимента интернет-магазина на текущий момент представлена более 1000 товарами, а средний чек составляет около 2000 рублей.

В сети «ХлебСоль» систематизируется обратная связь от покупателей посредством call-центра, установлены кассы самообслуживания, разработанные на базе IT-департамента ГК «Слата». Анализ покупок в дискаунтерах показал, что 25% платежей проходит через КСО.

Также, формат дискаунтера предполагает оптимизацию рабочих процессов с целью максимального снижения дополнительных затрат на обслуживание, которое закладывается в цену товара. С сентября компания запустила обновление программного обеспечения, которое позволяет повышать скорость операций приемки товаров, работу с ценниками и упрощает все иные процессы магазина и существенно снижает нагрузку на сотрудников.

*Анализ произведен отделом ценообразования торговой сети «Слата» за три месяца первого квартала с выведением среднего значения в целом по сети. Товары и их вес, участвующие в анализе, строго соответствуют определяемого в соответствии с Приложением 3 к приказу Росстата от 30.12.2014 №733. На разность стоимости одной корзины продуктов в городах Иркутск, Ангарск, Братск влияют: цены закупа одного и того же товара у разных поставщиков, стоимость логистического плеча доставки в каждый город, а также анализ конкурентной среды магазинов.