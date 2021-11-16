Иркутская область заняла 20 место по динамике оборота общественного питания

За январь-сентябрь 2021 год оборот общественного питания увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34% до 12,7 млрд рублей. По динамике Приангарье занимается 20-е место в России. Один житель региона тратит на еду вне дома в среднем 5,3 тыс. рублей в месяц.

Согласно рейтингу РИА Новости, Бурятия заняла 76 место (2,8 тыс. рублей в месяц, рост +8,4%), Красноярский край – 21 место (2,8 тыс. рублей в месяц, рост +8,6%), Новосибирская область – 28 место (2,9 тыс. рублей в месяц, рост +8,8%).

Пандемия коронавируса больно ударила по индустрии питания – в 2020 году ее оборот снизился на 20,7 процента. За девять месяцев текущего года отрасль отыграла это падение – в среднем по стране выросла на 27,4 процента. Лучше всего дела обстоят в Приморском крае и Республике Алтай – местные кафе и рестораны увеличили оборот на целых 80 процентов.