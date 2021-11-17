Росбанк весь декабрь представляет скидку до 10% по карте Mastercard® ОКЕЙ-Росбанк

Росбанк удвоил скидку по карте Mastercard® О’КЕЙ, чтобы сезон подготовки к Новому году прошел с большей выгодой.

Весь декабрь покупать товары по этой карте в гипермаркетах О’КЕЙ можно со скидкой до 10% на весь чек, что в два раза больше, чем в обычные дни. Акция распространяется как на уже выпущенные, так и на новые карты О’КЕЙ-РОСБАНК. Размер скидки зависит от суммы покупки:

10% - при сумме чека от 3000 руб.;

5% - при сумме чека до 3000 руб.

Скидка действует на все товары, кроме подарочных сертификатов, алкогольной и табачной продукции.

Остальные условия остаются прежними: на покупки по карте в других магазинах, кроме сети О’КЕЙ, начисляется кешбэк 1,5%. Сумма максимального кешбэка в месяц – 3 тысячи рублей, минимальный месячный кешбэк – 50 рублей.

Оформить карту Mastercard О’КЕЙ можно на сайте, в мобильном приложении и в любом отделении Росбанка, а также на сайте О’КЕЙ и отсканировав специальный QR-код в любом из гипермаркетов сети. Получить карту можно как с бесплатной доставкой курьерской службой, так и в офисе Росбанка.

Оформление и обслуживание карты – бесплатное.

Скидка 10% предоставляется при оплате картой О’КЕЙ-Росбанк во всех магазинах О’КЕЙ на полную сумму чека от 3000 рублей, скидка 5% предоставляется при оплате картой О’КЕЙ-Росбанк во всех магазинах О’КЕЙ на полную сумму чека до 3000 рублей за исключением подарочных сертификатов, алкогольной и табачной продукции. Кешбэк 1,5% начисляется на все остальные покупки за исключением покупок, совершенных в магазинах сети О’КЕЙ и операций, входящих в список исключений. С полным перечнем исключений можно ознакомиться на сайте www.rosbank.ru. Максимальный кешбэк составляет 3000 рублей в месяц. Ежемесячная комиссия за обслуживание- 0 рублей, для клиентов, оформивших карту в период с 23.08.21 по 31.12.21, для клиентов, оформивших карту ранее в рамках ПБУ «Классический», при выполнении одного из условий: остаток на счетах в ПАО РОСБАНК от 100 000 рублей, объем транзакций от 15 000,01 рублей в мес., поступление на счета ден. средств от 20 000,01 рублей в мес. С подробными условиями программы лояльности О’КЕЙ можно ознакомиться на сайте okmarket.ru (раздел Карта О’КЕЙ). Условия действительны на 01.12.2021. Банк вправе изменить условия по продукту в одностороннем порядке. Актуальные условия размещены на сайте okey.rosbank.ru ПАО РОСБАНК. Группа Сосьете Женераль. Реклама.