Капитальный ремонт ледокола «Ангара» завершён

Он является объектом культурного наследия регионального и отделом Иркутского областного краеведческого музея. На проведение работ из областного бюджета выделено 6,1 млн рублей, сообщили SIA.RU в администрации области.

«В новых помещениях ледокола будут размещены выставки. Специалистам краеведческого музея дано задание изучить фонды и подобрать новые экспонаты. Это могут быть материалы об истории навигации, личные вещи капитанов, документы», – сказал директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин.

Также во время капитального ремонта на судне покрашены трубы, мачты, судовые надстройки, борта. В машинном отделении специалисты заменили инженерные коммуникации. Капитальный ремонт ледокола, который является объектом культурного наследия регионального значения, начался 1 июня и занял шесть месяцев. Официальное открытие состоится 30 ноября.