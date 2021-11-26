Банк «Открытие»: резкие локдауны могут снизить цену нефти марки Брент до 70 долларов

Решение США направить на рынок часть нефти из стратегических запасов в первый момент оказало противоположный эффект – вместо того, чтобы упасть, цены подросли. Основной причиной такой реакции рынка стало с одной стороны то, что объем в 50 млн баррелей – относительно небольшой, и выпускать его на рынок США будет постепенно, что окажет еще меньший эффект на баланс спроса и предложения. С другой стороны, игроки рынка сразу стали ожидать резкой реакции ОПЕК+ и уже подсчитывали баррели, которые альянс может сократить (или объявить о сокращении планового увеличения, считает Анна Морина, руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

– На текущий момент ОПЕК+ сохраняла свою приверженность ранее достигнутым договоренностям и максимально придерживалась согласованных графиков. Сейчас начинаются устные интервенции о пересмотре графика роста добычи в ответ на действия США, но единогласия среди участников альянса по этому вопросу нет. Следующее заседание запланировано на 2 декабря 2021 года, и пока особых сюрпризов от этой встречи мы не ждем.

Кроме действий США – также о «распечатывании» резервов объявили Великобритания и Индия, но с еще более скромными объемами – на баланс нефтяного рынка влияет очередная волна коронавируса, в этот раз сильно задевшая европейский страны. В ряде стран вводятся существенные ограничения, из-за которых спрос на нефтепродукты до конца года будут находиться под давлением. Сообщение о новом, еще более заразном штамме COVID-19, появившемся в Южной Африке, тут же привел к падению рынков в пятницу 26 ноября.

Наш базовый сценарий по стоимости нефти марки Брент до конца года остается неизменным, на уровне около 80 долларов за баррель. Более резкие локдауны могут привести к коррекции цен до уровня 70 долларов за баррель, что также является комфортным уровнем для ОПЕК+. Цены на газ остаются на очень высоких уровнях и обеспечат поддержку нефтяным ценам, если конечно ОПЕК+ и COVID-19 не преподнесут очередных сюрпризов.