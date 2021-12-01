Россельхозбанк научил участников конкурса «Вкусы России» продвигать свои бренды по всей стране

Генеральный партнер Национального конкурса «Вкусы России» Россельхозбанк проводит серию вебинаров для участников соревнования на платформе Своё Родное. Цель вебинаров – поддержать производителей из регионов и рассказать им о том, как расширить покупательскую аудиторию.

Принять участие в вебинарах мог любой участник конкурса «Вкусы России» – в этом году их число достигло 720 брендов из 84 регионов страны. В ходе вебинаров производителей знакомили с возможностями продвижения продуктов на платформе, которая позволяет найти покупателей из разных регионов страны.

По словам Председателя Правления Россельхозбанка Бориса Листова, продажи на маркетплейсе позволяют фермерам выйти за пределы регионального рынка и получить всероссийский охват.

«Вкусовые предпочтения людей меняются. Сейчас при покупке всё больше внимания уделяется особенностям продукта: в каком регионе он создается, как именно производится, истории происхождения. И конкурс «Вкусы России» как раз хорошо реагирует на этот тренд, представляя много уникальных брендов из десятков российских регионов. Часть из них почти незнакома широкому кругу покупателей, хотя представляет собой настоящую гастрономическую находку. Платформа Россельхозбанка Своё Родное позволяет производителям решить эту проблему и представить свои бренды на всероссийском рынке. Фактически Своё Родное – это огромный онлайн-супермаркет, за виртуальными прилавками которого стоят тысячи фермеров из разных уголков нашей страны», – отмечает Борис Листов. ­­­

Еще во время Первого национального конкурса «Вкусы России» в 2020 году размещение в маркетплейсе стало одним из ключевых мероприятий по продвижению региональных продуктов. На платформе объединились производители сельскохозяйственной продукции и покупатели, которые приобретают продукты от фермеров напрямую.

Cправка: организатором Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» является Министерство сельского хозяйства РФ. Конкурс был создан для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. Представить региональные бренды на конкурсе могли сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы, а также региональные органы управления АПК.