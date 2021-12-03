Коронавирусом за сутки заболели 212 жителей Иркутска

Общее число больных в городе перешло отметку в 47 тысяч.

В четвертую волну пандемии колоссальный прирост наблюдается в Братске (+66) и Ангарске (+64).

Дневной прирост снизился в Иркутском районе (+28).

С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:

Иркутске – 47 559,

Ангарске – 12 569,

Братске – 9 240,

Иркутском районе – 9 111,

Усть-Илимске – 7 966.