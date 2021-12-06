В мобильном приложении Дальневосточного банка реализована функция пополнения Единых транспортных карт

В Мобильном офисе Дальневосточного банка реализована функция пополнения Единых транспортных карт: теперь вносить средства можно всего за пару минут прямо со своей банковской карты.

Для этого воспользуйтесь простой инструкцией:

В Мобильном приложении откройте раздел «Операции» и перейдите во вкладку «Оплата по QR-коду». Выберите «Автоопределение». Наведите появившуюся рамку на QR-код на обороте карты. Код считается автоматически. Введите сумму пополнения и выберите карту или счет для списания средств. Нажмите на бегунок «С тарифами банка ознакомлен и согласен». Также вы можете настроить автоматическое пополнение транспортной карты на определенную сумму. Для этого воспользуйтесь функциями «Создать шаблон» или «Запланировать». Введите пароль, полученный в SMS- или Рush-сообщении. Для удобства подтверждения операции, вы можете воспользоваться кнопкой автоматической подстановки кода из PUSH-сообщений, расположенной справа от поля для ввода пароля.

Единая транспортная карта – универсальное средство для оплаты проезда в общественном транспорте Владивостока: маршрутных автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере. С введением дифференцированных тарифов на проезд в автобусах, оплата такой картой станет заметно выгоднее — 30 рублей, вместо 35 рублей при расчете наличными. Пополнить Единую транспортную карту можно в приложении «Мобильный офис», системе «Интернет-офис», банкоматах и терминалах Дальневосточного банка.