И снова "черный" понедельник: российский рынок показал рекордное с 2020 года падение

Открывшись в понедельник вверх на позитивном внешнем фоне, российский рынок стал быстро сдавать позиции вслед за нефтью. В то же время другие фондовые площадки повышались до второй половины российской сессии. По итогам понедельника индекс МосБиржи обвалился до 3618,31 п. (-3,77%) и понес наибольшие с апреля 2020 г. однодневные потери.

Давление на российские акции продолжает оказывать геополитическая неопределенность, которая в первую очередь отпугивает иностранных инвесторов. Об этом свидетельствуют распродажи в бумагах, которые традиционно пользуются спросом у нерезидентов, прежде всего, обыкновенные акции Сбербанка и Газпрома, отмечают в своем обзоре аналитики БКС.



– Новостной фон сохраняет негативную геополитическую окраску. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения проблемы, связанной с требованием России гарантий безопасности со стороны НАТО, приведет к тому, что ответ будет военным и военно-техническим.

В то же время представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз изучает новые санкции против РФ совместно с США и Великобританией, но пока никаких конкретных решений нет, – подчеркивают аналитики БКС.Дополнительные риски связаны с итогами заседания ФРС в среду и ЕЦБ в четверг, а также реакцией на них рынков.

Закрылся российский рынок на минимальных с мая уровнях, индекс МосБиржи понес наибольшие с апреля 2020 г. однодневные потери.

При этом российский рубль демонстрирует относительную устойчивость, что очень нехарактерно для подобной рыночной обстановки. По мнению экспертов, это может быть обнадеживающим признаком отсутствия массового и безвозвратного выхода иностранных инвесторов из рублевых активов.