Азиатско-Тихоокеанский банк объявлен лауреатом премии Retail Finance Awards 2021

Азиатско-Тихоокеанский банк стал победителем XV Ежегодной премии Retail Finance Awards в специальной номинации «Сделка года». Награда вручена за проект по первой успешной продаже санированного банка иностранному инвестору.

Напомним, что в октябре текущего года казахстанская компания Pioneer Capital Invest приобрела 100% акций Азиатско-Тихоокеанского банка у Банка России. Конечными бенефициарами АТБ являются ведущие образовательные учреждения Казахстана – Назарбаев Университет и Назарбаев Интеллектуальные Школы.

Премия Retail Finance Awards присуждается за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России. Организатором является журнал The Retail Finance.

«Мы приложили много усилий, чтобы наш банк стал эффективным, прибыльным и прозрачным, а значит привлекательным для потенциальных инвесторов. Интерес, проявленный к покупке АТБ, показал, что мы успешно с задачей справились. Теперь мы продолжаем успешно работать в интересах нового акционера», - отметил председатель правления АТБ Алексей Коровин.

«Сделка года» - это специальная награда, учрежденная редакцией журнала за знаковую сделку M&A, имеющую значение для финансового рынка.