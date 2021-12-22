Банк «Солидарность» увеличил ставку по вкладу «Солидный подарок» до 8,9% годовых

Банк «Солидарность» сообщил, что с 21.12.2021 ставка по вкладу «Солидный подарок» на срок 395 дней составит 8,9% годовых для новых клиентов при открытии в офисе банка.

Для постоянных клиентов ставка составит 8,8% годовых на срок 395 дней при открытии в ДБО Банка.

Минимальная сумма вклада 75 000 рублей, пополнение вклада от 50 000 рублей без ограничений по сроку. Капитализация процентов, пролонгация вклада не предусмотрены. Проценты выплачиваются на текущий счет или счет карты каждый 30 день и по окончанию срока вклада. Расходные операции не предусмотрены.

Кроме того, банк повысил ставки по вкладам «Солидный рост», «Пенсионный депозит», «Солидный комфорт» и «Солидный премиум». С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке