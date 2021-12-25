Первые выпускники «Школы фермера» РСХБ в Иркутской области получили дипломы

В столице Приангарья 25 выпускников «Школы фермера» Россельхозбанка в торжественной обстановке получили дипломы об успешном окончании обучения. Они прошли более двух месяцев интенсивной подготовки по наиболее актуальным для региона направлениям – «Растениеводство» и «Животноводство». Закрытие «Школы фермера» прошло в актовом зале Иркутского государственного аграрного университета.

«Кажется, совсем недавно мы все собирались для старта нового проекта. С некоторым волнением представляли, как же все пройдет и что ждет нас по окончанию занятий. И вот уже позади два месяца усиленной работы: онлайн-лекции с привлечением экспертов в сфере АПК, представителей профильных министерств, ведущих преподавателей Иркутского ГАУ и наших сотрудников, а также практические занятия, проходившие на территории успешных фермерских хозяйств региона. Наблюдая общую динамику проекта, мы не могли не заметить, насколько сильно «выросли» наши начинающие фермеры. Как менялись их подходы к ведению хозяйства, либо уже существующего, либо запланированного. Как пересматривались бизнес-проекты с учетом полученных знаний. И те бизнес-планы, которые были представлены нам на защиту, – это сильные и успешные идеи. Я уверена, что каждый из вас сможет реализовать намеченное», – отметила директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова.

За два с половиной месяца обучения слушатели «Школы фермера» получили знания по растениеводству и животноводству, а также в области маркетинга и финансов, научились разбираться в юридических аспектах ведения бизнеса, региональных и федеральных программах и субсидиях, решать вопросы по налоговой отчетности. Участники выезжали на практические занятия на площадки ведущих сельскохозяйственных предприятий региона.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков поблагодарил студентов и организаторов проекта, отметив актуальность дополнительного образования для представителей сферы АПК. «Проект «Школа фермера» показал себя успешным, и мы серьезно рассматриваем такой формат обучения для дальнейшего применения. Мы увидели необходимость дополнительного и углубленного специализированного обучения для наших аграриев. Большое значение для формирования общего плана действий, постановки бизнес-целей и итогового результата успешного предприятия имеет уже реализованный опыт. Пример ведущих хозяйств области, советы руководителей этих предприятий, умение и стремление реализовать работу на самом высшем уровне дают большой стимул и мотивацию для будущих аграриев», – подчеркнул Илья Сумароков.

Занятия в «Школе фермера» вели высококвалифицированные преподаватели из Иркутского государственного аграрного университета. Несколько лекций прочитал и врио ректора вуза Николай Дмитриев.

«Сегодня мы подводим итоги первого образовательного проекта, который был реализован благодаря совместной работе представителей власти, профильных министерств, финансовой организации и научно-преподавательского опыта нашего университета. Для нашего вуза «Школа фермера» оказалась очень интересным проектом. Я рад, что мы смогли в нем участвовать и рад тем результатам, которые показали наши слушатели на защите дипломов. Я сам читал лекции ребятам, и могу отметить, насколько удачным оказалось это решение – внести в учебно-тематический план все дисциплины, необходимые и для ведения бизнеса, и для маркетинговых решений. За два месяца обучения ребята получили фундаментальный багаж знаний, который успешно применили на защите дипломов. И самое важное, у ребят горят глаза», – отметил Николай Дмитриев.

Выпускников поздравили представители исполнительной и законодательной власти, председатель регионального филиала АККОР, руководители крупных ведущих предприятий области, специалисты и эксперты в сфере сельского хозяйства.

Сами же выпускники выразили благодарность за программу ее организаторам и преподавателям.

«Огромное спасибо преподавателям! Так как они преподносят информацию, с таким задором, даже рвением – передают прямо на энергетическом уровне, заряжают. Очень много приобрели знаний – будем все реализовывать», – поделился своими впечатлениями выпускник «Школы фермера» Павел. В будущем он с братом намерен реализовать проект масленичного производства.

«Мне повезло, что я попал в число слушателей «Школы фермера». У меня в принципе большое стремление учиться, развиваться и не останавливаться на достигнутом. Помимо знаний, этот проект дал нечто большее – за время выездных практических мероприятий у нас сформировались очень дружеские отношения», – рассказал участник проекта Денис.

Директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова отметила, что банк всегда будет готов оказать помощь и поддержку выпускникам.

«Закрывая этот первый, несомненно успешный этап проекта, мы не намерены с вами прощаться. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь, поддержку и совет в сфере бизнеса, дальнейшего роста и развития. Очень рада, что именно вы стали участниками нашего первого проекта «Школа фермера», и своими результатами, стремлением и вовлеченностью доказали его эффективность и актуальность. Всем желаю удачи!», – подчеркнула Наталья Баркова

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Общая продолжительность курса – до трёх месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов – участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансируется Россельхозбанком. С сентября 2020 года Россельхозбанк открыл «Школу фермера» в 50 регионах страны.