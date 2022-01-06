Первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявили в Иркутской области

Два первых случая заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» выявили в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального кабмина.

«В Иркутске выявлено два очага заболевания коронавирусной инфекцией штамма «Омикрон». Он отличается высокой контагиозностью, то есть, быстрым распространением по сравнению с другими известными штаммами COVID-19. Данный штамм подтвержден у двух детей из разных семей, контактировавшие с ними взрослые в настоящее время проходят обследование. Врачи отмечают у заболевших легкое течение инфекции с симптомами, характерными для коронавируса», – рассказали власти со ссылкой на региональный минздрав.

Напомним, койки для больных новым штаммом вируса были развернуты в регионе заблаговременно.