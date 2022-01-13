США отключит крупнейшие российские банки от SWIFT

Это предусматривает «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года», сообщает ТАСС.

Американские сенаторы-демократы представили в среду законопроект, который обязует администрацию США ввести санкции против нескольких российских банков, ограничивает доступ РФ к международной межбанковской системе SWIFT, а также предусматривает рестрикции против ее суверенного долга в случае гипотетического вторжения на Украину.

Законопроект предусматривает «обязательные санкции» в отношении ряда российских финансовых учреждений. «[Инициатива] обязывает президента [США] ввести санкции против трех или более финансовых учреждений из следующих: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк», – отмечается в документе.