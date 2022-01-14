Российский фондовый рынок рухнул на фоне геополитики

В четверг, 13 января, российский фондовый рынок обвалился на фоне геополитики. Российские фондовые индикаторы понесли рекордные однодневные потери с апреля 2020 года. Продажи шли широким фронтом и на больших объемах, затронув все сектора. Индекс РТС закрылся на восьмимесячном минимуме, рухнув почти на 6% до 1516,99 п., индекс МосБиржи упал на 4% до 3674,73 п. По прогнозам экспертов, снижение, скорее всего, продолжится.

На валютном рынке рубль потерял к доллару 2%, приблизившись к отметке76,6 руб., евро впервые с июля прошлого года достиг 87,8 рубля.

Давление на рублевые активы оказали сообщения российской стороны хода переговоров с Западом по гарантиям безопасности, они свидетельствуют о сохранении неразрешимых противоречий.

– Резкой просадке рынка поспособствовало заявление замминистра иностранных дел России С. Рябкова о том, что в переговорах с США по вопросам безопасности не наблюдается значимого прогресса, и что позиция НАТО слишком жесткая и бескомпромиссная, – подчеркивают аналитики «Финама».

Наибольшие потери, свыше 5%, понесли бумаги Fix Price (-7,08%), ВТБ (-7%), Сбербанк (-6,85%), Норникель (-6,52%), Сургутнефтегаз (-5,87%).

Аналитики считают, что рынок продолжит снижение. По мнению экспертов БКС, текущая обстановка вокруг переговоров значительно повысила страновые риски, что приводит к быстрому увеличению соответствующего дисконта в рублевых активах. При этом в моменте он может стать неоправданно большим из-за желания многих нерезидентов быстрее выйти из рублевых активов, что приведет к еще более глубокой просадке.

– С технической точки зрения Индекс МосБиржи закрылся ниже поддержки, расположенной на уровне 3680 пунктов, и с учетом этого может продолжить просадку в краткосрочной перспективе. Последующая поддержка расположена на уровне 3540 пунктов, – отмечают аналитики «Финама».