На рынке прошли самые мощные распродажи за два года

Российский фондовый рынок во вторник пережил сильнейший стресс с самой мощной распродажей за два года. Сейчас индекс МосБиржи стоит у минимумов с февраля прошлого года и вполне может падать дополнительно, учитывая степень эмоциональности, которая наблюдается сейчас. Сейчас основной вопрос даже не «когда закончится распродажа», а что станет поводом для паузы в «медвежьей» атаке, подчеркивают аналитики.

Основной рыночный враг – геополитика, в которой не прояснилось ровным счетом ничего. И именно это инвесторы приняли за плохой сигнал и ринулись в противоположную от рисков сторону, считает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

– Рублевый индикатор упал к 3339 пунктам и может снижаться вплоть до 3300 пунктов. В случае осложнения конъюнктуры ближайшей поддержкой выступит 3275. Стоит отметить, что индекс все же перепродан. Индекс РТС упал к 1377 пунктам и способен сползать к 1350 пунктам.

В плюсе сегодня остались только префы «Транснефти» и акции «ВСМПО-Ависма». Список аутсайдеров возглавили бумаги «Ренессанса», TCS, «Роснефти», «Россетей», «Сбербанка».

У акций «Сбербанка», которые обновили сегодня минимумы с ноября 2020 года, нисходящий тренд получает подтверждение. Бумага может соскользнуть к 217 руб.

Доллар США к вечеру вырос до 76,70 руб. и может целиться на 77,00 руб. Учитывая внешний фон и происходящее на отечественных площадках, а также отток денег из долгового сегмента, рубль очень даже стабилен. Евро стоит 87,06 руб. и готов оставаться в пределах 86-88 руб.

Американский фондовый рынок начал торги вторника в минорном настроении, инвесторы продают, вероятно, из-за новых слухов об ужесточении денежно-кредитной политики ФРС уже в марте.