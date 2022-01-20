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Власти Иркутска будут штрафовать подрядчиков за некачественную уборку снега

Мэрия Иркутска сообщила, что будет штрафовать подрядные организации, работники которых некачественно убирают снег в городе – контролировать их работу будут ежедневно.

«В отношении двух подрядных организаций, которые допустили образование снежных валов и наледи на тротуарах, составлены административные протоколы. Им будут выписаны штрафы в размере до 55 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По данным мэрии, мониторинг ситуации ведется в ежедневном режиме. Уборку тротуаров и пешеходных зон проводят как механизированным способом, так и вручную. При необходимости выполняют обработку противогололедными материалами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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