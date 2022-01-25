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Песков связал падение на российской бирже с пессимизмом на мировых рынках

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил что, падение на российских биржах связано с общим положением на мировых площадках, которые находятся на стадии «глубокого пессимизма» в свете напряженной политической обстановки, сообщает ТАСС.

– Что касается рынков, здесь, наверное, неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных, – заметил пресс-секретарь в ответе на вопрос о росте курсов доллара и евро, а также снижении биржевых индексов.

Песков добавил, что «всегда за такими периодами падения приходят периоды роста более или менее стремительного, это нужно прекрасно понимать».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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