Песков связал падение на российской бирже с пессимизмом на мировых рынках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил что, падение на российских биржах связано с общим положением на мировых площадках, которые находятся на стадии «глубокого пессимизма» в свете напряженной политической обстановки, сообщает ТАСС.



– Что касается рынков, здесь, наверное, неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных, – заметил пресс-секретарь в ответе на вопрос о росте курсов доллара и евро, а также снижении биржевых индексов.



Песков добавил, что «всегда за такими периодами падения приходят периоды роста более или менее стремительного, это нужно прекрасно понимать».