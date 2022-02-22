Льготную ипотеку планируют запустить в Сибири

Ее смогут взять переехавшие работать в Сибирский федеральный округ, а также молодые специалисты и научные работники, сообщают Известия.

В России хотят запустить льготную ипотеку для переехавших работать в Сибирский федеральный округ, а также молодых специалистов и научных работников. Цель – привлечение и удержание кадров. Разработать такую программу вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтруду, Минфину и «Дом.РФ» в срок до 28 февраля. Условия должны исключать конкуренцию за трудовые ресурсы с Дальневосточным округом (ДФО).

Программа затронет:

Республику Алтай,

Тыву,

Хакасию,

Красноярский край,

Алтайский край,

Иркутскую область,

Кемеровскую область,

Новосибирскую область,

Омскую область,

Томскую область.

Разработать программу с субсидируемой процентной ставкой из федерального бюджета поручила вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует СФО) Минтруду, Минфину и госкомпании «Дом.РФ». В документе говорится, что условия программы должны исключать конкуренцию за трудовые ресурсы с ДФО.

«Эти проекты потребуют привлечения около 500 тыс. граждан, что, естественно, создаст спрос на строительство или приобретение нового жилья. Потенциальный объем необходимого жилья оценивается экспертами в 12 млн кв. м», – сказала «Известиям» представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева.

Пока в СФО непростая ситуация с жилищным строительством, констатировал член комитета ГД по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский. Например, в Иркутской области новостройки есть только в областном центре и близлежащих районах.

В городах же с населением до 250 тыс. человек стройка велась только по программе переселения из аварийного жилья – более трех лет назад, рассказал парламентарий. Сибирский ФО насчитывает 113 городов, но в большинстве из них строительство жилья почти не ведется, за исключением административных центров, согласен эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.