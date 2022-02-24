Прогноз: российский рынок акций обвалится на 8-9% на открытии в четверг

В четверг на российском рынке акций эксперты ожидают падение на уровне 8-9%. Рубль обновляет максимумы марта 2020 года, вплотную подобравшись к отметке 81 руб./доллар, 91 руб./евро. Нервозность по-прежнему связана с фактором геополитики. Масла в огонь подливает падение рынка акций США.

– В среду на торгах акциями Московской биржи был выходной. Но в Лондоне и Нью-Йорке российские бумаги возобновили снижение после небольшого отскока. Нервозность инвесторов по-прежнему связана с фактором геополитики, – подчеркивают аналитики БКС.

Котировки ETF VanEck Russia, ориентированного на российские депозитарные расписки, в среду снизились на 9,3%. Фьючерсы на индекс МосБиржи потеряли около 9%. Сегодня торги стартуют с активного падения. Сильнее всего пострадают банки из-за санкционных рисков и акции IT-сектора на фоне мощной просадки на Nasdaq.

В среду западные страны объявили о санкциях в отношении России. В США введены ограничения по работе со вторичным госдолгом, выпущенном после 1 марта 2022 г. В санкционный список добавлены ВЭБ, ПСБ, а также ряд физических лиц. В ЕС под ограничения попали более 350 человек, включая высокопоставленных чиновников и депутатов Госдумы. Введены санкции и против Северного потока – 2.

– Все эти меры наш рынок способен переварить, однако риски сейчас в непонимании участников того, что будет дальше. Неопределенность по поводу развития ситуации на Донбассе остается высокой. Сообщения СМИ о сохранении обстрелов в ДНР и ЛНР, а также новости о кибератаках на сайты украинским ведомств не добавляют оптимизма инвесторам. В условиях высокой неопределенности по поводу дальнейших перспектив рассчитывать на быстрое устойчивое восстановление российских индексов сложно. Необходимы четкие признаки деэскалации, которых пока не появляется, – отмечают эксперты БКС.

По их словам, по индексу МосБиржи возможны повторные волны снижения. В качестве точки опоры в предыдущие дни дважды выступал уровень 2750 п. Каких-то других значимых рубежей в сложившейся ситуации не выделяется.

Курс доллара в среду подскочил до 81 рубля - максимумов с весны 2020 г., но тогда нефть стоила ниже $30, а сегодня котировки уже приближаются к $100.

– Риски дальнейшего ослабления рубля из-за геополитических факторов остаются повышенными. Для остановки тенденции опять же нужны какие-то сигналы о стабилизации внешнего фона.

Кроме того, нервозности рынок добавляет и рынок акций США, который также находится под давлением. Эскалация приводит к разгону сырьевых цен, что сказывается на инфляции. А значит и рыночные процентные ставки в перспективе должны быть более высокими, что негативно для американского рынка. Риски пробоя вниз уровня 4200–4225 п. по индексу S&P 500 достаточно высокие.

