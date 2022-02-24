Черный четверг: на открытии рынок рухнул на 28%, затем падение усилилось

Российский рынок обвалился на утренних торгах в четверг на фоне заявлений Владимира Путина о проведении военной операции на Донбассе. Торги на Московской бирже были временно приостановлены. С 10:00 МСК они вновь возобновились в режиме дискретных аукционов, который заменяет приостановку торгов.

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд.

Индекс МосБиржи на 11.00 МСК рухнул на 29,7%, обновив минимумы с 2020 г.

Голубые фишки теряют порядка 30%. Госбанки падают сильнее. Сбербанк теряет в цене 39,4%, ВТБ – 31,2%. Высокие цены на нефть не спасает сырьевые компании. Газпром теряет в цене около 33%, Роснефть 42%.

Курс пары USD/RUB поднялся выше 86, а пара EUR/RUB — выше 98. Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

Цены на нефть торгуются в районе $100 за баррель Brent, впервые с 2014 г.

Цены на золото поднялись к $1940.