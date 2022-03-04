13 вопросов о том, что будет с российскими банками, картами Виза и Мастеркард и наличкой в стране

Российские банки попали под санкции США и Евросоюза на фоне военной спецоперации на Украине. На волне происходящих событий россияне массово кинулись снимать наличные. Только за один день, 24 февраля, они сняли 111 млрд рублей. Стоит ли беспокоиться? Как работают банки? Зачем ЦБ резко поднял ключевую ставку? Что будет с картами Виза и Мастеркард? Что делать инвесторам с их брокерскими счетами? Можно ли перевести деньги за границу? Банк России подготовили ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

1. Почему Банк России резко поднял ключевую ставку? Разве это не усугубляет и без того тяжелую ситуацию в экономике?

– Нет, высокая ставка сейчас выручает. Она помогает обеспечить финансовую стабильность, подавить скачок инфляции и таким образом предотвращает остановку экономики. Как это работает? Резкое повышение ключевой ставки сделало чрезвычайно привлекательными банковские депозиты — ставки по вкладам в крупнейших банках уже превышают 20%. Это защитит наши сбережения от обесценения и поддержит спрос в экономике в будущем. С другой стороны, эти деньги не пойдут на валютный рынок. Это поможет рублю, а значит будет способствовать сдерживанию инфляции.

2. Может ли банк повысить ставку по действующему договору ипотеки?

– Нет. По действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменить условия, в том числе, не могут повысить ставку. Практически вся ипотека и розничные кредиты выданы именно по фиксированным ставкам. Банк России готовит предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам.

3. Будут ли вводиться кредитные каникулы?

– Да, будут. Такой законопроект уже внесен в Госдуму по инициативе Банка России. Мы предлагаем законодательно наделить правительство правом устанавливать период, в течение которого механизм кредитных каникул может применяться.

Пока такой закон не принят, ЦБ оперативно дал рекомендации банкам проводить реструктуризацию кредитов заемщиков, столкнувшихся со сложностями вследствие санкций, без необходимости переоценивать качество таких кредитов и формировать в этой связи дополнительные резервы.

Банк России предлагает вернуться к антикризисному механизму кредитных каникул, который действовал в первый период пандемии, в 2020 году.

4. Что будет с картами Виза и Мастеркард?

– Карты международных платежных систем Виза и Мастеркард работают и будут работать на всей территории России. Операции по ним обрабатываются внутри страны, и санкции на них не повлияют.

Если карта международной платежной системы выпущена банком, попавшим под санкции (ВТБ, Совкомбанк, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк), то она перестанет работать за границей и с ней не будут работать ЭпплПэй и ГуглПэй. Также карты этих банков не работают в иностранных онлайн-магазинах из стран, поддерживающих санкции.

5. Надо ли забирать деньги из банков, попавших под санкции?

– Нет. Деньги на счетах в банках, попавших под санкции, как и в других банках, полностью доступны. Все банки, попавшие под санкции, устойчивы, продолжают работать бесперебойно. Но если вы собираетесь за границу, вам понадобится пластиковая карта другого банка.

6. Почему не всегда удается оплатить покупку телефоном в магазинах?

– Такая ситуация возможна в двух случаях. Первый — ваша карта выпущена банком, попавшим под санкции (ВТБ, Совкомбанк, Открытие, Новикомбанк, Промсязьбанк). Тогда платежные сервисы ЭпплПэй и ГуглПэй для карт этих банков не доступны, но сами карты работают при контактной и бесконтактной оплате. И конечно, все деньги на счете на месте. Второй случай — если банкам, попавшим под санкции, принадлежит терминал оплаты (POS-терминал). Мы рекомендуем носить с собой карту, чтобы иметь возможность расплатиться, не используя Рay-сервисы.

7. Отразится ли отключение России от СВИФТ на работе банковских карт?

– СВИФТ не имеет никакого отношения к внутрироссийским операциям по картам граждан. СВИФТ — это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны.

8. Можно ли перевести деньги на свой счет за границей?

– Нет, деньги на свой счет за границей переводить нельзя.

9. Можно ли оплатить за рубеж учебу, медицинские услуги, сделать коммунальные платежи?

– Да, такие платежи сделать можно — для этого надо перечислить деньги на счет иностранной организации, которая оказывает услуги.

10. Есть ли ограничения на прием платежей из-за границы?

– Таких ограничений нет.

11. Могут ли россияне продолжать оплачивать покупки на зарубежных сайтах?

– Да, могут. Но карты санкционных банков не сработают. Надо также иметь в виду, что не получится совершить покупку, если компания перестала работать с Россией.

12. Что теперь делать инвесторам с их брокерскими счетами?

– Возможность покупать и продавать ценные бумаги, выводить деньги с брокерских счетов на банковские, а также пополнять брокерские счета сохраняется. В отдельных компаниях, попавших под санкции, покупка и продажа иностранных ценных бумаг может быть ограничена. В сложившихся условиях Банк России рекомендует инвесторам не использовать заемные средства при покупке ценных бумаг, не предпринимать импульсивных действий, не доверять непроверенной информации и слухам. Банк России внимательно следит за устойчивостью брокеров и готов принимать необходимые меры.

Обращаем внимание, что в периоды резких колебаний биржевые торги могут приостанавливаться, но это не угрожает сохранности ценных бумаг и денежных средств, переданных брокеру.

13. Что будет с льготными программами кредитования по МСП?

– Сейчас большинство программ льготного кредитования МСП привязаны к ключевой ставке. С учетом ее повышения до 20% параметры этих программ потребуют изменения. Вопросы о том, каким должен быть уровень субсидирования ставок конечным заемщикам, относятся к компетенции правительства. Банк России считает, что в текущих условиях целесообразно «отвязать» ставки от ключевой и установить их фиксированные значения..

Банк России оперативно дал рекомендации банкам проводить реструктуризацию кредитов заемщиков, столкнувшихся со сложностями вследствие санкций. Также сейчас обсуждаем с бизнесом меры поддержки по широкому кругу вопросов, в том числе с учетом опыта антикризисной поддержки МСП со стороны Банка России во время первой волны пандемии.