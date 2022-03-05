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Инфляция в России может ускориться до 17%

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Это произойдет в условии жестких международных санкций и повышения ключевой ставки вдвое, передают «Известия».

По мнению экспертов, ВВП в этом году упадет почти на 4,5% (действующий прогноз – +3%). В последний раз инфляция превышала 15% в 2002 году, а снижение ВВП было в 2015-м.

Уточненные официальные прогнозы будут представлены после снижения волатильности, заявили в Минэке, подчеркнув, что сегодня наша экономика на порядок более устойчива, чем в 2014 году.

«Главный текущий риск – скачок инфляции вследствие повышенного спроса на валюту и потребительские товары, особенно автомобили, компьютеры, бытовую электронику, из-за всё более явных признаков сворачивания импортных поставок и опасений вымывания их ассортимента с рынка», – предупредила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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