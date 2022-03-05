Ситуация сравнима с кризисом 1998, но есть отличия

Текущая ситуация ещё не переросла в полноценный кризис, мы пока в него только входим, всё ещё впереди. Такое мнение высказал Сергей Малых, инвестор, эксперт, работающий на рынке более 20 лет. Что происходит на рынке? Чем отличается кризис 2022 от предыдущих – 1998, 2008, 2014, 2020, и как сохранить деньги в текущей ситуации, он рассказал SIA.RU и Газете Дело.

«Государство стремится подстелить соломки»

– Надо осознать, что после 22.02.2022 мы проснулись в другой стране, – подчеркивает Сергей Малых. – Мы в одночасье перестали быть сильным мировым экспортёром сырья, финансовый сектор лихорадит, и он пытается устоять в условиях резких колебаний ликвидности и заморозки движения капитала. Биржа ММВБ стоит, торги не проводятся и в ней неподвижны активы банков, финансовых институтов и инвесторов, как российских, так и зарубежных, при этом жизнь в реальном секторе продолжается, в отсутствии возможности выдернуть ликвидность с рынка ценных бумаг и разрушающихся цепочках импортно-экспортных поставок. В это время, государство стремится подстелить соломки со всех сторон для открытия биржи, чтобы сгладить эффект от удара санкций и ограничений.

«Все кризисы разные, но больше похоже на 1998»

– Все предыдущие российские кризисы (1998, 2008, 2014, 2020) по характеру причин возникновения – очень разные, – подчеркивает эксперт. – Нынешняя ситуация, пожалуй, больше всего сравнима с кризисом 1998 года. Россия, из-за заморозки резервов, близка к дефолту, и иностранные рейтинговые агентства это подтверждают своим рейтингом CCC. Кроме этого – остановка экспорта и импорта, разрыв логистических цепочек, острая нехватка валютной ликвидности. Принципиальное отличие этого кризиса состоит в том, что идёт разрушение международных экономических отношений. Восстановление логистики и импортозамещение будут происходить очень медленно в условиях изолированности, и чем дольше мы будем находиться в условиях военной спецоперации, тем дольше будем выгребать.

«Покупка валюты не спасёт»

– Что касается рекомендаций «покупать акции надо, когда страшно»: я много раз видел картину, когда на растущем рынке, увидев существенную просадку, инвесторы и новоявленные «баффеты» говорили о долгосрочных инвестициях, а потом, оказавшись в серьёзном финансовом кризисе, продавали ценные бумаги, фиксируя колоссальные убытки. Во времена нестабильности спасти покупательную способность денег в долгосрочном плане возможно только в акциях сильных компаний, способных пережить плохие времена, купив их после падения. Покупка валюты в момент пике, как сейчас вас не спасёт. Те, кто держал валютные активы и понимал природу российских рисков, оказались сейчас, безусловно, в более комфортных условиях.

«Время возможностей»

–Тем не менее, сейчас не только время потерь, но и время возможностей, – уверен Сергей Малых. – Крупные российские компании интересны и имеют шансы выжить, я внимательно смотрю и готовлюсь покупать их акции. А вот облигации сейчас, пожалуй, наихудший актив, особенно если пойдёт всё по самому длительному и худшему сценарию. Впереди нас ждёт много корпоративных дефолтов и больше всех пострадают те, кто увлекался высокодоходными облигациями.