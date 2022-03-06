Двое жителей Иркутской области погибли во время военной спецоперации на Украине

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 6 марта сообщил, что жители Приангарья, 25-летний Роман Лазарев и 29-летний Алексей Шанаров, погибли во время военной спецоперации на Украине по защите мирных жителей Донбасса.

Роман Лазарев родился в населенном пункте Индон Черемховского района. В Иркутске учился в техникуме архитектуры и строительства на специальности «Программирование в компьютерных системах». Занимался спортом. На военную службу был призван в 2020 году.

29-летний Алексей Шанаров родился в селе Закулей Нукутского района. В 2010 году поступил в Иркутский техникум архитектуры и строительства. После первого курса ушел в ряды российской армии. С 2014 началась служба по контракту. Выполнял боевые задачи в Сирии. За отвагу, самоотверженность и личное мужество был награжден медалью Жукова.

«Оба военнослужащих проявили себя как настоящие мужчины. С честью выполнили свой долг. Мы будем помнить об их мужестве и героизме», – заявил Игорь Кобзев.