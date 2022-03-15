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Wildberries прокомментировали сбой в работе сайта и приложени

14 марта Wildberries были зафиксированы технические ошибки при работе мобильных приложений и сайта, сейчас из них устранено 70%. В компании подчеркивают, что персональная и финансовая информация пользователей не пострадала.

– Оформление и оплата заказов в мобильных приложениях уже происходят в стандартном режиме. В скором времени будут устранены все оставшиеся ошибки, – говорится в сообщении.

Наиболее активно на неполадки жаловались пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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