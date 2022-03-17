Названы торговые сети Иркутской области, которые подключились к проекту сдерживания цен

В их числе «Слата», «Янта» и «Удача».

– Мы предложили владельцам торговых сетей и розничных магазинов принять участие в социальном проекте. С 28 марта он начнет работать. Мы предлагаем торговым точкам добровольно ограничить предельный уровень наценок на товары первой необходимости, – рассказал губернатор Игорь Кобзев в соцсетях.

Проект поддержали:

«Янта», «Слата», «Хлеб-Соль», «Удача», «Экономия» (Иркутск);

«Социальный» (Братск)

«Гастрономъ», «Белоречье», «Айкуша» (Залари);

ТЦ «Престиж», «Вояж», «Багульник» и «Хуторок» (пос. Михайловка);

16 магазинов в поселках Усть-Ордынский, Тыреть и городе Саянске.

По словам главы региона, это не значит, что цены на товары заморозят сегодняшним днем, просто этот рост будет лимитирован по сравнению с другими товарами. Владельцы торговых точек могут сами определить те товары, на которые будет распространяться ограничение наценок, уточнил глава региона.

Игорь Кобзев подчеркнул, что прекрасно понимает, что торговые сети к санкциям никакого отношения не имеют, но они зависят и от курсов валют, и от ключевой ставки ЦБ, которая выросла с 9,5% до 20%. Поэтому благодарен всем компаниям, которые быстро откликнулись на участие в социальном проекте.

Со своей стороны, областная власть планирует оперативно решать вопросы, которые связаны с логистическими проблемами и ростом цен. Список торговых сетей, установивших предельный уровень цен, будет постоянно актуализироваться, а служба потребрынка вместе сотрудниками полиции, прокуратуры и Россельхознадзора продолжает мониторить ситуацию, заявил Кобзев.

Напомним, 16 марта Владимир Путин в своем обращении призвал обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, прежде всего товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий.