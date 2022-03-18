Торговые сети Приангарья завили, что мера по ограничению продажи товаров в одни руки является малоэффективной

Торговые сети Иркутской области, которые ввели ограничение на продажу ряда товаров в одни руки, заявили, что данная мера является малоэффективной, сообщила во время прямого эфира 17 марта руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Приангрья Ольга Степанова.

«Министертством промышленности и торговли РФ была дана рекомендация торговым сетям ограничить отпуск товара. На территории области федеральные сети и некоторые региональные торговые сети ограничили отпуск товаров в одни руки, но все-таки, по их информации, эта мера не так эффективна, потому что покупатели заходят по несколько раз и скупают товар», – рассказала она.

Напомним, в начале марта 2022 года из-за ажиотажного спроса на ряд товаров торговые сети России стали вводить ограничения на продажу этих продуктов в одни руки. Данная мера была введена затем, чтобы обеспечить россиян доступными товарами с минимальной наценкой и избежать перепродаж по завышенной стоимости, которой могли заниматься люди, выкупившие большое количество востребованных продуктов.