Скачки цен на сырье – источник возможностей – эксперты

Многие сырьевые товары серьезно подешевели, причем падение цен было почти столь же драматичным, как и предшествующий рост. В Китае основной проблемой, перечеркнувшей прогнозы экономического роста страны, стали жесткие «ковидные» ограничения с изоляцией более 30 млн человек. Тем временем в США инфляция ускорилась до +7.9% г/г в феврале, из-за чего в 2022 ожидается до семи повышений ключевой ставки. В результате многие сырьевые товары стали стоить столько же, сколько и до украинского кризиса. Наконец, инвесторы также учитывают в ценах восстановление предложения по завершении конфликта в Украине, отмечают аналитики компании «Атон».

Однако пока превалируют факторы, толкающие цены вверх.

– На наш взгляд, «ковидные» ограничения носят временный характер (наиболее жесткие ограничения обычно вводятся не более чем на 1-2 месяца), а незначительные повышения ставок вряд ли смогут укротить инфляцию, – отмечают эксперты. – Быстро перестроить мировые торговые маршруты и заместить «опальные» поставки из России в ЕС и США товарами из других стран не получится. Мы считаем, что сырьевые товары останутся основным инструментом хеджирования инфляции. Мы видим потенциал роста в сырьевых товарах, в которых у России сильные позиции – нефть, алмазы, цветные металлы и МПГ.

По их мнению, снижение цен на сырьевые товары означает более слабую поддержку акциям компаний сектора на открытии российского рынка и, соответственно, более привлекательные уровни для входа в бумаги.

– Исходя из индикативных котировок, бумаги российских сырьевых компаний могут открыться гэпом вниз около 10%, – пишут аналитики компании. – Норникель и ЛУКОЙЛ остаются нашими фаворитами. Мы также предпочитаем: АЛРОСА – государственный глобальный лидер (30% от рынка), который вероятно сможет платить дивиденды согласно политике (100% FCF); Фосагро, из-за развивающегося продуктового кризиса и дефицита удобрений; РУСАЛ, имеющий сильные позиции на мировом рынке алюминия, а также опыт работы под санкциями.

При этом основной риск – это потенциальное ужесточение регулирования.

– Это уже не риск, а реальность, – говорят они. – Минпромторг РФ намерен заняться регулированием цен на внутреннем рынке. Ранее предлагалось ограничить уровень маржи на уровне 20-25%, в результате чего горно-металлургический сектор рисковал потерять, по нашим оценкам, примерно $2-2.5 млрд, но теперь отраслевым игрокам предложено разработать свои ценовые параметры. Инвесторам следует учитывать риски новых изменений в налогово-бюджетной политике в части изъятия сверхприбылей компаний, поскольку им вряд ли удастся увеличить инвестиции (из-за ограничений на поставки оборудования) или выплатить сверхбольшие дивиденды.