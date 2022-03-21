От пессимизма к оптимизму: рост цен на сырье приведет к мировой рецессии?

Отношение к акциям в мире очень негативное. Появляются мнения, что из-за роста цен на сырье мировая экономика войдет в рецессию в 2023 году. Рынки падают не случайно, но именно с подобных рекордных уровней пессимизма зачастую начинался резкий рост, говорят эксперты.

– Несколько дней назад мы стали свидетелями рекордного дневного роста китайского фондового рынка. Интересно, что за день до этого несколько инвестиционных домов высказались очень негативно по поводу китайских акций. Например, аналитик JPMorgan понизил рейтинг всего китайского технологического сектора до «sell» и назвал его «uninvestable», а на следующий день акции показали рост на 40%, – отмечает Никита Емельянов, главный управляющий активами УК «Атон-менеджмент».

Он считает, то, что произошло — свидетельство очень высокого уровня пессимизма на глобальном рынке. Согласно опросу BofA, ожидания относительно роста мировой экономики находятся на очень низком уровне. Инвесторы закладывают сильное замедление экономического роста в ближайшее время. Появляются мнения, что мировая экономика войдет в рецессию в 2023 году. Основная причина таких настроений — рост цен на сырье. Позиционирование инвесторов в акциях сместилось с «overweight» до практически «neutral» и находится на очень низких значениях, хотя до минимумов 2020 года еще далеко.

– Настроение частных инвесторов тоже остается пессимистичным. Если подобная динамика сохранится, то возможно мы увидим уровни 2020 года, – считает эксперт.

Есть еще один индикатор, который свидетельствует о высоком уровне пессимизма у инвесторов, — потенциал роста по акциям из индекса NASDAQ-100. Сейчас он достиг достаточно высоких уровней и на днях превышал 30%. За последние 10 лет потенциал роста в 30% и выше наблюдался всего 3 раза — в 2016, 2018, 2020 гг. и продолжался не более двух недель. Исторически в среднем акции после таких значений вырастали на 50% за 12 месяцев.

– Отношение к акциям в мире очень негативное. Да, рынки падают не случайно, но периоды резкого роста зачастую начинались с подобных рекордных уровней пессимизма. Конечно, ралли на 50% за 12 месяцев — это экстраординарный рост, и такой прогноз не выглядит реалистичным. Однако сейчас мы видим очень низкие уровни. Когда есть значительные расхождения между фактической ценой и консенсус-прогнозом, то мы можем наблюдать не только рост цены, но и пересмотр прогнозов. Это естественное движение: аналитики подстраивают свои целевые оценки под рыночную ситуацию. Особенно сильный рост стоит ждать в тех акциях, где не будет пересмотра от аналитиков, – подчеркивает эксперт «Атона».