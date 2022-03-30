«Рынок стоит покупать, но не всё подряд» – эксперты том, что покупать на фондовом рынке

На прошлой неделе после длительного перерыва открылся российский рынок акций. В начале торгов наблюдались хорошие объемы, инвесторы покупали буквально все, затем переключились на акции экспортеров. Сейчас рынок успокоился, и спросом пользуются отдельные имена, отмечают эксперты. Какие акции стоит покупать?

– Российский рынок покупать стоит, но не все подряд, а отдельные компании, –Гарник Меликсетян, старший трейдер компании «Атон». – Нам, например, нравится ЛУКОЙЛ, «Газпром» (я все еще думаю, что Европа не может полностью отказаться от российского газа), АЛРОСА, из металлургов — «Норникель», «Русал». Также мы отмечали «ФосАгро», «Акрон», НОВАТЭК, но после того, как что-то уже сильно выросло, я стараюсь обычно в такие истории не заходить.

Эксперт считает, что стоит обращать внимание на качественные компании с небольшим долгом, их можно поделить на государственные и негосударственные.

– Первые хороши тем, что в случае сильной просадки, ФНБ, скорее всего, поддержит рынок акций — и именно госкомпании, – отмечает Гарник Меликсетян. – Тут опять же я бы отдал предпочтение «Газпрому» и АЛРОСА. Если смотреть на частный сектор, то надо выбирать компании с сильным балансом, чья прибыль пострадала не так сильно: тот же ЛУКОЙЛ при текущем уровне дисконта неплохо продает свою нефть. Также мы следим за компаниями, которые могут объявить об обратном выкупе акций (среди них есть и государственные). Добавлю, что мне еще нравятся компании, ориентированные на экспорт (и которые не попали под санкции), например, «Норникель».

Что касается дивидендных историй, по мнению эксперта, если раньше они были привлекательны, то теперь мир поменялся, и нет понимания, будут ли компании выплачивать дивиденды.