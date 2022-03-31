США признали российские минеральные удобрения товарами первой необходимости. Что это значит?

Согласно генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США от 24 марта, США признали российские минеральные удобрения товарами первой необходимости наряду с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Это решение оградит российские минеральные удобрения от возможных санкций. В США на поставки из России приходилось 6% общего объема импорта калийных удобрений, 20% диаммонийфосфата и 13% карбамида.

По мнению аналитиков компании «Атон», данная мера даст возможность использовать уже налаженные схемы поставок, поскольку крупнейшие морские перевозчики уже заявили, что запрет на перевозки из Российской Федерации не будет распространяться на товары первой необходимости.

– Учитывая растущий дефицит удобрений в Европе на фоне нарушения логистики поставок из России, европейские страны могут прибегнуть к аналогичным мерам, – подчеркивают эксперты. – Также, на наш взгляд, уже в этом году потенциально возможно переориентировать поставки на азиатские рынки.