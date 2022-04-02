Почему на российском рынке может возникнуть серьезное ралли

Евгений Малыхин, партнер, руководитель инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент», считает, что состоятельным россиянам ничего не остается, как вкладывать в российские акции, потому что вкладывать в активы недружественных стран пока они не могут.

– Общая капитализация мирового рынка акций составляет $97,6 трлн, $74,5 трлн из них приходятся на рынки недружественных стран. В 2019 году Credit Suisse оценил суммарное благосостояние состоятельных россиян в $1,4 трлн. То есть раньше эти $1,4 трлн могли вкладываться в $97,6 трлн, и в бонды, и во все остальные инструменты. Сейчас же ситуация следующая: сможем ли мы вкладываться в акции недружественных стран, никто не знает. Как быстро мы сможем организовать «мосты» на локальные рынки дружественных стран — Китая, Индии, арабских стран — тоже большой вопрос.

Поэтому то, что сейчас остается российским инвесторам, считает эксперт, это инвестировать в российские акции. Этот рынок составляет около $400 млрд, и примерно 60% free float находится у нерезидентов.

– Если часть из этих огромных денег пойдет в небольшой российский рынок, то на рынке возникнет очень серьезное ралли, – резюмирует эксперт компании «Атон».