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ГРАНДСТРОЙ объявляет старт продаж нового жилого комплекса "СОЮЗ PRIORITY"

ГРАНДСТРОЙ объявляет старт продаж нового ЖК СОЮЗ PRIORITY, сообщили SIA.RU. Жилой комплекс строится в самом центре Свердловского округа Иркутска, рядом с микрорайоном Союз.

– СОЮЗ PRIORITY - уникальный̆ мультиклассный комплекс жилых домов, который состоит из кварталов комфорт- и бизнес-класса, –рассказали в отделе продаж. – Квартиры с террасами, двор без машин, лифт в паркинг, панорамные окна и большое дворовое пространство - то, что отличает наш новый проект. Стоимость квартир на старте продаж - от 5 млн. рублей. 

Подробнее о жилом комплексе можно узнать в отделе продаж по телефону (3952) 55-15-15 и на сайте

Кстати, высокое качество, комфорт и удобство проживания в новостройках, возводимых в Иркутске компанией ГРАНДСТРОЙ, отмечено на всероссийском уровне. Напомним,  ГРАНДСТРОЙ вошел в топ-3 строительных компании России по потребительским качествам жилья*, обойдя более 200 застройщиков со всей России.

 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257, 
БЦ «Академический», 1 этаж
55-15-15

grandstroy38.ru

*Рейтинг застройщиков ЕРЗ РФ, Российская Федерация, ТОП по потребительским качествам ЖК 01.04.2022. Застройщик ООО СЗ "Грандстрой Девелопмент". Проектные декларации на наш.дом.рф

/ Сибирское Информационное Агентство /
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